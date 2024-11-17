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Beşiktaş United Payment ise Fenerbahçe’yi 2-0 mağlup ederek üst üste 6’ncı galibiyetini elde etti ve puanını 19'a yükseltti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 'nde ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

Siyah beyazlı ekibin golleri, 17. dakikada Shameeka Fishley ve 27. dakikada Donjeta Halilaj'ın ayağından geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe derbisinin de kazananı oldu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maça siyah beyazlılar; Ezgi Çağlar, Glory Ogbonna, Kome Fadımatou, Donjeta Halilaj, Ece Tekmen, İlayda Civelek, Shameeka Fishley, Meryem Cennet Çal, Elif Keskin, Kezban Tağ ve Lara Pintassilgo ilk on biriyle başladı.

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