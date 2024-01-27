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Fenerbahçe Opet ise 16 maçta 15 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli takım; VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'le birlikte ligde tek yenilgisi bulunan 3 ekipten biri durumunda.

Beşiktaş Ayos , ligde çıktığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, play-off hattının bir sıra altında 9. durumda bulunuyor.

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