İSTANBUL - Kâğıthane Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen 'Kâğıthane Deneyim Okulu' projesi başladı. İlçedeki 16-23 yaş aralığındaki gençlerin deneyim kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla oluşturulan projenin açılışı Kâğıthane Belediye binasının bahçesinde gerçekleştirildi. Açılışa önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve gençler katıldı. Gerçekleştirilecek olan projede, 500'e yakın genç sahada belediye işlerinde çalışıp vatandaşlara hizmet ederek mesleki deneyim kazanacak. Projenin sonunda gençler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

''Kâğıthane’de güzel işler oluyor''

Projenin açılış programında konuşan önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Kâğıthane Belediyesi'nin çok güzel bir çalışmasıyla birlikteyiz. Tabi bunlar güzel işler. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin belediye çalışmalarına katılması, özellikle eğitim gören genç kardeşlerimizin yaz aylarında bazı şeyleri deneyimleyebilmeleri için çok önemli bir fırsat. İnşallah burada kazanacakları tecrübeler, çalışma hayatlarında çok kıymetli olacak. Kâğıthane’de güzel işler oluyor, Kâğıthane İstanbul'un parlayan yıldızı. Sayın başkanımız çok güzel projelere imza atıyor. Onların yanında da her zaman var olacağız. Bu deneyim okulun da Kâğıthane’de yaşayanların sosyal hayatta ve hizmet sektöründe bir öğrenciyi karşılarında görmeleri hem vatandaşımız açısından güzel bir tecrübe, hem de öğrencilerimiz açısından çok değerli kazanımlar elde edecekleri bir uygulama. Burada olmaktan gurur duyuyorum ve başkanımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

''Güzel hatıra ve arkadaşlıklar edinmiş olacaklar''

Proje ile ilgili konuşan Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Kâğıthane Deneyim Okulu, gençlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Kâğıthane Belediyesi olarak bu yıl 2.'sini düzenliyoruz. Yüzlerce öğrencimiz Kâğıthane Belediyesi'nin sahada yapmış olduğu hizmetlerle birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak. Zabıta olacaklar, sokak hayvanlarını besleyecekler, denetimlerde bulunacaklar, asfalt dökecekler, fen işleri çalışmalarına destek sağlayacaklar, diğer birimlerimizle de çalışmalarda bulunacaklar. Böylece hayatta hiç tecrübe etmedikleri dalları tecrübe etmiş olacaklar. Üniversite öğrencilerimiz, üniversite sınavına yeni girmiş kardeşlerimiz var. Her birisi önümüzdeki hayatlarında bu güzel deneyimlerle beraber güzel hatıra ve arkadaşlıklar edinmiş olacaklar. Gençlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah burada öğrendikleriyle empati yetenekleri gelişecek ve ülkemizin kalkınmasına büyümesine katkı sağlamış olacaklar" şeklinde konuştu.

Eylül ayı ortalarına kadar devam edecek proje ile aynı zamanda gençlerin şehre aidiyetlerini güçlendirmek ve şehir yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ