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Deprem in 8,76 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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