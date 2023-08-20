Kastamonu'da bir binanın 9. katında çıkan yangın söndürüldü Kastamonu'da bir binanın 9. katında çıkan yangın söndürüldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AA