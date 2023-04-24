KAHRAMANMARAŞ AA- "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent merkezinde ve ilçelerde hasar görmeyen okullar 77 gün sonra açıldı.

Depremlerde, kent merkezindeki Şehit Öğretmenler İlkokulunun sınıf öğretmenlerinden Ayşe Ela ve Ayşen İlboğa ile iki öğrencisi de yaşamını yitirdi.

Hüznün hakim olduğu okulda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler eğitim öğretime kaldıkları yerden devam ediyor.

Okulun müdürü Erol Yorulmaz, AA muhabirine, deprem sonrası ayrı kaldıkları öğrencilerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ara verilen sürede hafif hasar gören okulu eğitim öğretime hazırlayarak depremden 77 gün sonra ilk zili çaldıklarını belirten Yorulmaz, "Sabah heyecanla, hasretle öğrencilerimizi bekledik. Öğretmenlerimizin bir kısmı ile 100'e yakın öğrencimiz geldi. Onların gözlerindeki ışık, heyecan, hüzün, karmakarışık duygular içerisindeyiz. Birbirimizle hasret giderdik. Şu anda öğrenciler öğretmenleriyle derslerini işliyor, muhabbet ediyorlar, acılarını paylaşıyorlar, birbirlerine manevi destekte bulunuyorlar. İnşallah bu süreci el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yorulmaz, öğrencilerin de öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Okulumuzda görevli iki öğretmenimizi kaybettik. Öğrencileri ve velilerde hüzün ve gözyaşı hakimdi. Bir velimizle konuştuğumuz zaman, öğretmen gruplarını dahi silmediklerini, velilerle karşılıklı konuştuklarını söylediler. Öğretmenlerini kaybeden öğrencilerimiz tabii okula gelmek istemiyorlar, acı yaşıyorlar ama süreç devam ediyor. Onları istedikleri sınıflara yerleştiriyoruz. Psikolojik ve manevi anlamda destek vererek birlikte bu süreci atlatacağız. Öğrencilerimizle buluştuğumuz için çok sevinçliyiz. Okullarımız sessizdi, hüzünlüydü ama onların gelmesiyle, onların sesini duyduğumuz için çok mutluyuz."