Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.
Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.
AA