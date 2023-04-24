Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.

Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.

AA