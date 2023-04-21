Kahramanmaraş

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, bayram namazının ardından 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Baykar tarafından kurulan 2 bin kişilik konteyner kentte vatandaşlarla bayramlaştı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar, Can Sağlığı Vakfı ve KADEM ekipleriyle konteyner kente gelen grup, çocuklara oyuncak dağıttı, depremzedelere tatlı ikram etti.

Selçuk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar, Can Sağlığı Vakfı ve KADEM ile depremin ilk günlerinden itibaren yoğun bir çalışma içinde vatandaşlara hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bayramı afet bölgesindeki vatandaşlarla bir arada geçirmek için yola çıktıklarını dile getiren Bayraktar, "Bayramda da sıla-ı rahim yapmadan önce burası da bizim adeta evimiz gibi olduğu için depremzede kardeşlerimizle hasbihal edebilmek için buraya geldik. Sonrasında da konteyner kentimizde kalan kardeşlerimizle bayramlaştık. Tabii gönüllülerimiz de var bütün STK ve kurumlarımızdan, onlarla da hasbihal etme şansı bulduk." diye konuştu.

Kendileri için millet ile devletin göstermiş olduğu dayanışmanın kılavuz olduğunu kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de milletimizin gösterdiği fedakarlığı kendimize örnek alarak ve medeniyetimizin değerlerini kendimize timsal biçerek elimizden geldiğince bu çabaya destek olmaya çalıştık. Burada gördüğümüz bu kardeşlik manzarası da bizleri çok mutlu etti. Bir taraftan da hayatın ve sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin ne kadar geçici olduğunu görmek açısından da tekrardan Rabb'imize şükretmemize vesile oldu.

İnşallah bayramlar tüm insanlığın, tüm ümmetin ve milletimizin hem şükretmeyi öğrendiği hem kucaklaştığı, şefkatin, merhametin ve iyiliğin yayıldığı bayramlar olmaya devam ederler. Ben buradaki tüm gönüllü kardeşlerime, bunun yanında tüm devlet kurumlarımızda çalışan görevlilerimize ve milletimize, bütün dünyaya örnek şekilde gösterdiği seferberlikten dolayı bu milletin bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun."

"Kardeş olmanın, birlik olmanın ruhunu hissettik"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar da bayramın biraz mahzun geçtiğini belirtti.

Depremzede vatandaşların bayramlarını güzel geçirebilmelerine vesile olabilmek için onlarla beraber olmak istediklerini ifade eden Sümeyye Erdoğan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Rabb'im inşallah bir an önce konutların da yapılmasıyla bu kardeşlerimizin normal hayatına dönebildiği daha mutlu ve daha güzel bayramları bir arada yaşamayı, bir arada geçirmeyi nasip eylesin. Biz bir arada olmanın gücüne inanıyoruz, birlikte olmanın gücüne inanıyoruz. Biz buraya oyuncaklarımızla, tatlı ikramlarımızla geldik ama onlar da bize kolonyalarını ikram ettiler, çikolatalarını ikram ettiler ve kardeş olmanın, birlik olmanın ruhunu, önemini burada çok güçlü bir şekilde yeniden hissettik. Herkesin, hepimizin bayramı mübarek olsun."

AA