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Tasarı, kraliyet onayı aldıktan sonra yasalaşacak ve 6 ay içinde yürürlüğe girecek.

Meta ise yaptığı açıklamada, söz konusu yasaya uyacaklarını belirtti.

Senato, teknoloji devleri Meta ve Google'a, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasarını onayladı.

Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu

Suudi Arabistan: Yurt dışından hac için gelenlerin sayısı 1,5 milyonu buldu

Kanada'da Başbakanı Justin Trudeau hükümeti ile Silikon Vadisi'ndeki teknoloji devleri arasındaki gerilim sürerken, Senato'dan yeni bir adım geldi.

OTTAWA AA- Kanada Senatosu, Google ve Meta'y a, platformlarında paylaştıkları haberler için medya kuruluşlarına ödeme yapma zorunluluğu getiren yasa tasasını onayladı.

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