Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bulundukları şehirlerde ufak çaplı sarsıntılar hissediyor. Bu sebeple “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kandilli ve AFAD 29 Temmuz 2023 son dakika deprem listeleri yayınlandı.

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

AFAD’ın paylaştığı son dakika depremleri için:

https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html

Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü Bakan Yumaklı: Sene başından bu yana 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördü

Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri için:

http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst1.asp sitelerini takip edebilirsiniz.

HABER: METE YILMAZ