Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, okulların 17 Nisan'da ara tatile girmesi ve Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Tatil için ülkenin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi.

Balon turuna katılanlardan Burhan Karabağ, İzmir'den bayram tatili için bölgeye geldiklerini, bir süredir planladıkları sıcak hava balon turuna ailesiyle katılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Bayramı gökyüzünde karşılıyoruz. Bayram, ülkemize ve milletimize mutluluk getirsin. İnşallah yeni felaketler yaşamayız." dedi.

Deniz Karabağ ise Kapadokya'ya daha önce de geldiğini ancak balon turuna bayram günü katılma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Burası ülkemizin çok güzel yerlerinden biri. Bu doğal güzelliklere sahip çıkmalıyız. Balon turuna katılmaktan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız." diye konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Kemal Kaya da yerli ve yabancı konuklarla Kapadokya semalarında süzülmenin keyfini yaşadıklarını anlattı.

Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Kaya, "Bayramı gökyüzünde karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün yerli misafirlerimizin de yoğun talebi var. Vadilerin üzerinde uçuyoruz." ifadesini kullandı.

Ailesiyle Antalya'dan gelen Kahraman Serçe ise balonlarla renklenen manzaraya şahit olmak için bayram tatilinde Kapadokya'yı tercih ettiğini, ortaya çıkan görsel şölene hayran kaldığını dile getirdi.

"Kapadokya havadan daha da büyüleyici"

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Dinler de Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesinin bölgedeki yoğunluğu artırdığını, kısa tatil süreçlerinde insanların kültür turizmini tercih ettiğini aktardı.

Balon turu başta olmak üzere tüm aktivitelerde talep artışı yaşandığına dikkati çeken Dinler, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın hafta sonunda olması, sahil turizminde de sezonun henüz başlamaması ile Kapadokya'da tesisler arzu ettiğimiz doluluk oranına ulaştı. Kapadokya havadan daha da büyüleyici. Bayram boyunca hava güzel olacak. Kapadokya'nın güzelliklerini daha iyi görmek için sıcak hava balon turları yerli ve yabancı misafirlerimizin rağbet gösterdiği aktivitelerdendir. Kapadokya'da gün doğumunun ayrı güzelliği var."

Kapadokya semalarında rengarenk görüntü oluşturan sıcak hava balonları yaklaşık 45 dakika boyunca peribacaları üzerinde süzüldü.

Yerli turistlerden bir kısmı balon sepetinden bölgeyi havadan izlerken, bazıları da atlı ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılarak manzaranın keyfini çıkardı.

Konuklar, turların mola noktalarında, balon ve peribacalarının oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirdi.

Ara tatil ve bayram tatilinde bölgeye artan ilgi dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90'ı aştı.

AA