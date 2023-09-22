ANKARA AA- MSB'den yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın’dan Antalya’ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı