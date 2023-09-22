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Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı

Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı

ANKARA AA- MSB'den yapılan açıklamada, " Kara Kuvvetleri mize ait uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Aydın’dan Antalya’ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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