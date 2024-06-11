Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 217-218. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Niğde istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Çeşme istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Yunak yolunun 44-54. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Büyükçekmece-Tayakadın-Hasdal yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo haberleşme altyapı çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Muğla-Denizli yolunun 39-44. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 36-37. kilometrelerinde Kemaliye-Dutluca tünellerinin bağlantı yollarındaki ve Kemaliye-Kozlupınar viyadüğü kesimindeki çalışmalar sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kars-Digor-Iğdır yolunun 0-1. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.