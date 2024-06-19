Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

TAG Otoyolu'nun Yılankale kavşağı, 6-7. kilometreleri Osmaniye istikametinde katılım kolunda yapılacak üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle katılımlar bir gerideki Baklalı kavşağından veya bir ilerideki Ceyhan kavşağından sağlanıyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 77-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Arıburnu ve Anafartalar Tüneli'nde gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 6-16. kilometreleri ve Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ve Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım, Kars-Ardahan yolunun 5-7. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Of-Çaykara yolunun 10-26. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan, tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.