Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 45-48. kilometrelerinde (Edirne istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun sol ve orta şeritleri trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) köprü imalat çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Osmancık-Merzifon-Havza yolunun 57-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi) drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle bölünmüş yolun Trabzon-Akçaabat istikametinde 21.00-01.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Bu istikameti kullanan sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde sel tahribatının onarımı, Kangal-Divriği yolunun 27-30. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AA