Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 6-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Avrupa Otoyolu'nun Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

TAG Otoyolu'nun 12-17. kilometrelerinde (Osmaniye-Düziçi kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesim 27 Ekim'e kadar trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Turgutlu-Salihli yolunun 1-2. kilometrelerindeki Turgutlu Köprülü Kavşağı'nın Salihli istikametinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Kandıra-Kocaeli yolunun Pirceler ile Çubuklu köyleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Akseki-Manavgat yolu, 22-25. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 11.00-16.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Cevizli-Derebucak güzergahından sağlanacak.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 26-40. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Piraziz-Bulancak-Giresun yolunun 23. kilometresindeki ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 33-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

AA