Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İyidere-Rize-Pazar yolunun 28-55. kilometrelerinde deniz taşkını sebebiyle bölünmüş yolun her iki istikametinde trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma uygulanacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11, Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde sağ şeritteki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

İyidere-İkizdere yolunun 24-28. kilometrelerindeki Güneyce-1 ve Güneyce-2 tünellerinin tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple tüneller saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ve şev koruma çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.