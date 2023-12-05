Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması dolayısıyla ulaşım Adana istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerinde yapım, Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul-İzmit bölünmüş yolunun 24-25. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Gerede istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karacasu-Tavas yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-25. kilometrelerinde Kürtün Kavşak, Köprübaşı ve Torul tünellerinde havalandırma sistemleri bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde 29 Aralık'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.