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Ayrıca Eflani ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Öte yandan yollarda su birikintisi oluştu, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, çatıyı bulunduğu yerden kaldırdı.

Düşen çatı nedeniyle bazı mezarlar zarar gördü.

Kentte öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

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