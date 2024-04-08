Gümüşhane

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, her sezon yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Dikitleri, sarkıtları, sütunları, org desenli duvarları, bayrak şekilleri, perde damla taşları, mağara çiçekleri, incileri ve traverten havuzlarıyla ünlü mağara, iç nemlenmenin sağlanması, doğal oluşumlardaki beyaz rengin korunması amacıyla her yıl kasım ayında ziyarete kapatılıyor.

Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Karaca Mağarası, 15 Kasım'dan itibaren yapılan bakım çalışmalarının ardından 9 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Bayram tatili için memleketi Gümüşhane'ye gelen Ömer Buğra Tuncay, AA muhabirine, Karaca Mağarası'nı en son 15 sene önce ziyaret ettiğini belirterek, "Ailemle birlikte geldim. İlk geldiğimde mağaranın tüm bölümleri ziyaretçiye açılmamıştı. Şimdi diğer bölümleri de açılmış. Yeni bölümler de var. Oraları görmek beni şaşırttı. Mağaranın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum." diye konuştu.

Karaca Mağarası'nın çok güzel olduğunu vurgulayan Tuncay, herkesi bölgeye beklediklerini dile getirdi.

Erzincan'dan gelen Mehmet Kavukçu ise mağarayı ilk kez gezdiğini ifade ederek, "Bir doğa harikası. Büyüleyici bir mekan. İnsan adeta büyüleniyor." dedi.