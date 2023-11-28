Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gelen büyük dalganın kayıkhaneyi parçaladığını belirten Yıldırım, "İpi kopan 4 tekne battı, parçalandı. Kayıklarını kurtarmaya çalışan iki arkadaşımız yaralandı. Böyle bir dalga görmedim. Allah beterinden korudu." dedi.

Kayıklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan balıkçı Muhsin Parlak ve Süleyman Nalkıran, tedavi altına alındı.

Taşlıdere Balıkçı Barınağı'ndaki 4 kayık battı, çok sayıda kayık hasar gördü.

Öte yandan il genelinde dev dalgalar sebebiyle çok sayıda balıkçı barınağında hasar oluştu.

Karadeniz 'de dün yaşanan fırtına nın etkisiyle oluşan dalgaların Karadeniz Sahil Yolu'na taşıdığı kaya parçaları, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.