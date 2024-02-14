Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un fındık üretiminde Türkiye'de önde gelen şehirlerden biri olduğuna, Bafra ve Çarşamba ovalarında önemli tarımsal üretim yapıldığına işaret etti.

Kış mevsimi olmasına rağmen hava sıcaklığının bölgede 20 dereceleri gördüğünü belirten Sağlam, tarımda şu an için sıcak havaların olumsuz bir etkisinin oluşmadığını dile getirdi.

Özellikle Samsun'un doğu kesimindeki ilçeleri Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık'ta yoğunlukla fındık üretildiğini aktaran Sağlam, "Bugüne kadar bir sıkıntı yok ama bu havaların sıcaklığı biraz daha uzarsa sıkıntı olabilir, fındıklarda gözlerin patlaması ve olası bir donda meyvelerimiz zarar görebilir." dedi.

"Meteorolojiyi çok yakın takip ediyoruz"

Sahada sürekli kontroller yaptıklarını anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Şu anda hiçbir ekili ürünümüzde, dikilmiş olan ürünlerimizde sıkıntı yok. Meteorolojiyi çok yakın takip ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluğa karşı her an arazideyiz. Hububat alanlarımızın tamamında arpa, buğday tarlalarında herhangi bir sıkıntı yok. Ovalarımızda üretilen ürünlerimizde, zaten sulama imkanları olduğu için üretimde sıkıntı olmayacak. Kivi, elma, armut tamamen ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Önümüzdeki günlerde meteoroloji verilerine baktığımızda hava sıcaklığının düşeceğinden dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Terme ilçesi Karamahmut Mahallesi'nde fındık üreticiliği yapan Yaşar İleri ise fındıkta, ilkbaharda zirai dondan dolayı rekoltenin düştüğü yıllar olduğuna dikkati çekti.

Şu anda fındıkta seyrin doğal ilerlediğini vurgulayan İleri, şunları kaydetti:

"Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık olması sebebiyle fındıklardaki dişi çiçekler açarak yavaş yavaş tozlanmaya ve meyveye dönüşmeye başlıyor. Bu da ileri zamanlarda sert bir donda ürünlerin etkilenmesine sebep olacaktır. Hava bu şekilde devam ederse ürünlerimiz gayet güzel görünüyor. Şu an açan çiçeklere baktığımızda verimin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda bizim yerli fındık bahçelerimiz palaz ve yağlı fındık olduğu için erken zamanda uyandıklarından verimi erken yaparlar, ürünler de meydana gelebilecek soğuklardan daha çabuk etkilenir."