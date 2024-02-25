6. dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, şutunu çekti. Kaleci Sirigu, bu şutta meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Emre Mor'un pasında sol kanata topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunan Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

39. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fatih Karagümrük savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Balkovec, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

56. dakikada sol kanattan ceza sahasına driplingle giren Eysseric, pasını altıpas çizgisi önünde duran Rohden'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

65. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada Augusto, topu altıpas çizgisi önündeki Ahmed Hassan'a indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Sirigu çeldi. Sonrasında Fatih Karagümrük savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan açtığı ortada Fer, penaltı noktasından topa kafayla vurdu. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, kaleci Sirigu'da kaldı.

90+5. dakikada Alanyaspor penaltıdan golü buldu. Biraschi'nin ceza sahası içinde Ahmed Hassan'a yaptığı müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

Müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.