KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, yüksek katma değerli ürünlerin ithalatını azaltarak ulusal sermayenin Türkiye'de kalmasına katkı sağlamayı ve global pazarlardaki tanınırlığı artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Şirket tarafından yayımlanan '2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nda görüşlerine yer verilen Oflaz, KARDEMİR ailesi olarak sürdürülebilir kalkınma vizyonunu ve üretim gücünü çevresel sorumlulukla birleştirerek Türkiye ve sektöre katma değer oluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı'nda yalnızca ekonomik değil çevresel ve sosyal alanlarda da uzun vadeli değer üretme kararlılıklarını pekiştirdiklerine değinen Oflaz, 'İklim krizi, kaynakların daha etkin kullanılması gerekliliği, enerji dönüşümü ve jeopolitik risklerin şekillendirdiği küresel gündemde, şirketlerin yönetiminde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim temelli yaklaşımın finansal değerlendirmeleri de yakından etkileyeceğine inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

Oflaz, 2024'te sürdürülebilirlik politikalarını daha da geliştirerek Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) doğrultusunda şeffaflık ve hesap verebilirlik hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

'KARDEMİR'in doğaya duyarlı üretim anlayışı, dijitalleşme yatırımları ve insan kaynağına verdiği değer ile şekillenen bu yaklaşım, şirketimizi sadece bugün değil, gelecek kuşaklar için de güçlü ve dirençli kılmaktadır. Üretim ve çevre yatırımlarımızın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimizle de toplumla kurduğumuz bağı derinleştiriyor, paydaşlarımızın refahına katkı sunmayı sürdürüyoruz. KARDEMİR'in değişmez amacı, yüksek katma değerli ürünlerin ithalatını azaltarak ulusal sermayenin Türkiye'de kalmasına katkı sağlamak ve aynı zamanda uluslararası rekabet gücünü pekiştirerek global pazarlardaki tanınırlığını artırmaktır.'

Sürdürülebilirlik stratejilerini kurumsal yönetişim ilkelerine bağlı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla oluşturduklarını anlatan Oflaz, 'Tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız nezdinde sahiplenilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortak payda ve dayanışmanın verdiği güçle, KARDEMİR'i daha yaşanabilir bir gelecek için kararlılıkla ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle sürdürülebilirlik yolculuğumuzda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, hissedarlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

- KARDEMİR 2024'te 330,7 milyon lira çevre harcaması yaptı

KARDEMİR Genel Müdürü Dursunali Yaşacan da KARDEMİR olarak 2024'te de köklü sanayi mirasını geleceğe taşıma vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerinin merkezine almaya devam ettiklerini vurguladı.

İklim krizi, enerji güvenliği, dijital dönüşüm ve toplumsal beklentilerin şekillendirdiği yeni sanayi çağında, üretim gücünü çevresel ve sosyal sorumlulukla birleştirerek değer zincirinin her aşamasında uzun vadeli etki yaratmaya odaklandıklarını belirten Yaşacan, 'Bu yıl sürdürülebilirlik yönetimimizi daha sistematik hale getirmek amacıyla iç süreçlerimizi TSRS rehberliğinde dönüştürme sürecini başlattık. Bu kapsamda sürdürülebilirlik yönetim yapımızı, hedeflerimizi ve performans göstergelerimizi daha şeffaf, karşılaştırılabilir ve paydaş odaklı şekilde yeniden tanımladık.' değerlendirmesinde bulundu.

Yaşacan, çevresel performansı sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda, çevre yatırımlarına bu yıl da önemli kaynaklar ayırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

'2024'te toplam 330,7 milyon lira çevre harcaması gerçekleştirdik. Toplam 137 bin 645 ton tehlikeli ve 7 bin 478 ton tehlikesiz atık yönetimi gerçekleştirilirken, yaklaşık 601 milyon metreküp su kapalı devre sistemlerle yeniden kullanılarak yüzde 96'nın üzerinde tekrar kullanım oranına ulaşılmıştır. Toz emisyonlarının azaltılması, filtre sistemlerinin yenilenmesi, su geri kazanım tesislerinin verimliliğinin artırılması ve tehlikeli atık yönetiminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanda somut ilerlemeler sağladık.'