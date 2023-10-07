Karabük

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) yayımladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nda görüşlerine yer verilen Utkanlar, 2022'nin tüm dünyayı etkileyen küresel bir salgından çıkışla başladığını hatırlattı.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Utkanlar, "Yıkıcı insani boyutlarının yanı sıra bu jeopolitik gelişme, enerji fiyatlarının yükselmesinden tedarik zinciri zorluklarına kadar sektörümüzü de etkileyen önemli sonuçlar doğurmuştur. Piyasalar yıl boyunca dalgalanmalar arz etmiş, öngörü alanı önemli oranda kısalmıştır. İşimizi sorumlu ve sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla yönetme konusundaki stratejik duruşumuz, yetkinliklerimiz ve dışsal ortamın sunduğu olumsuzlukları başarıyla yönetme gücümüz 2022 yılını başarılı bir performansla tamamlamamızı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yüksek katma değerli, ürün içeriği zengin 3,5 milyon ton çelik üretim hedefi ile Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, Türkiye'nin sanayi kuruluşları arasında en ön sıralarda yer alan bir dünya şirketi olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Utkanlar, şunları kaydetti:

"KARDEMİR 2022'de 5 nolu yüksek fırınında yıllık üretim rekoru kırmış, 2,22 milyon ton ham çelik üretimi ve buna bağlı olarak 2,14 milyon ton nihai mamul üretimi gerçekleştirmiştir. Bu dönemde hayata geçirdiğimiz çalışmalar sonucunda 8 farklı çelik kalitesi ve 74 yeni ürün otomotiv, demir yolu, savunma, makine imalat gibi katma değeri yüksek sektörlerin hizmetine sunulmuştur. Yüksek katma değerli ürünlerin ithalatının ve dolaysıyla dış ticaret açığının azaltılmasına, milli sermayenin yurt içinde kalmasıyla ekonomimizin dış ticaret dengesine katkı sunan bu çalışmalar, ekibimizin ortak ve büyük gururudur."

Utkanlar, 2006-2019 yıllarında tamamlanan 1. ve 2. etap çevre yatırımlarının 150 milyon dolara ulaştığını, 2024'te tamamlanması planlanan 3. etap çevre yatırımın ise 50 milyon dolara mal olacağını aktardı.

KARDEMİR'in 6,6 milyon lirası 2022'de olmak üzere 2019-2022 döneminde toplam 17,9 milyon lira AR-GE harcaması gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Utkanlar, "Önümüzdeki dönemde devreye almayı hedeflediğimiz yeni teknolojilerin gereği olarak AR-GE alanındaki çalışmalarımızın ve dolayısıyla yatırımlarımızın artacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan ortak AR-GE çalışmalarını önemsiyor, ulusal ve uluslararası çağrılara katılım sağlamak akademi dünyasıyla geleceğin teknolojilerini araştırmak için üniversite iş birliklerinin yanı sıra özel sektör ve sektörel derneklerle de bir araya gelmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARDEMİR 2022'de 23,1 milyon ton ham maddeyi geri dönüştürdü"

Utkanlar, KARDEMİR'in 2022'de faaliyetlerinin çeşitli süreçlerinde oluşan yeniden kullanılabilir atıklardan 23,1 milyon ton ham maddeyi geri dönüştürüp ekonomiye kazandırdığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sektörümüzde öncü konumumuzu sürdürmek ve dünya şirketi olmak yolunda, nitelikli personelin çalışmaktan gurur duyduğu, sunulan sosyal, kültürel, gelişim ve yaratıcılık imkanları ile memnuniyet ve bağlılığın en üst seviyede olduğu iş ortamımızı sürdürmek değişmez hedefimizdir.

Bu doğrultuda bir diğer amacımız insan kaynağını kurum kültürü içerisinde önceliklendirmek, mevcut ve potansiyel performanslarına göre eğitim, gelişim ve kariyer fırsatlarıyla desteklemek ve verimliliği sürekli geliştirmektir. 2022 yılında mesleki ve teknik, yönetsel, kişisel gelişim olmak üzere 347 farklı konuda toplam 153 bin 44 saat eğitim düzenlenmiş; kişi başı eğitim saati 35,58 olmuştur.

Global bir marka ve küresel iddia sahibi bir üreticiye dönüşme yolculuğumuzda paydaşlarımıza taahhütlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. 87 yılda inşa ettiğimiz eşsiz deneyimi, yeni tecrübelerle taçlandırarak gelecek nesillere miras bırakabilmek için iyi bir kurumsal vatandaş olmaya ve giderek artan sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye kararlıyız. Şirketimiz, stratejik hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini geliştirecek ve Türkiye'nin kalkınmasına olan katkısının yanı sıra küresel ilerlemeyi ve iklim kriziyle mücadeleyi de destekleyecektir. Zorlukların fırsatları, çalkantıların yenilikçiliği tetiklediği noktasından hareketle umudumuzu koruyarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."