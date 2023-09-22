İstanbul

Yönetmen Orhan Bal, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden "Kare"nin sinema filmine dönüşme hikayesini ve yapım sürecini anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır TRT Çocuk için çizgi diziler ürettiklerini belirten Bal, "Düşler Evi Çizgi Film Atölyesi olarak biz, TRT Çocuk'un kurulduğu 2008'den bu yana TRT ile çalışmaktayız. Birçok proje yaptık. Bunlardan bazıları "Küçük Hezarfen", "Kehribar ile Boncuk". Tabii ki bunların arasında en önemli yeri işgal eden "Kare Takımı". Yaklaşık 140 bölüm çalıştık." dedi.

Kare'nin çok özel bir proje olduğunu vurgulayan Bal, "TRT'nin çok değerli pedagoglarıyla çocuk gelişim uzmanlarıyla psikologlarıyla birlikte çocuk gelişimine dair çok özel bir konsept olarak tasarlandı ve çok uzun soluklu bir dizi oldu." değerlendirmesini yaptı.

"Değerli sanatçı ve müzisyenlerle çalıştık"

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi diziyi her yaştan izleyiciye hitap eden bir sinema filmine dönüştürmek için yola çıktıklarının altını çizen Bal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte çok değerli sanatçılarla, müzisyenlerle çalıştık. Kare Takımı'nın görsel tasarımları yeniden elden geçirildi. Hikayesi televizyondaki formatına göre çok daha girift, daha eğlenceli, daha insanı içine çeken güzel bir hikaye üzerinden işlendi. Müziğin bir filmi ne kadar güzelleştirebileceğini, değiştirebileceğini çok iyi bildiğim için filmimizi çok miktarda güzel müzikle bezedik. Ortaya ritmi yüksek, heyecanlı, bolca müziğin olduğu, güzel, eğlencesi yüksek bir film çıktı."

Orhan Bal, filmin 3 yıllık bir çabanın bir ürünü olduğuna işaret ederek, "Kare'nin formatı aslında televizyonda anaokulu, okul öncesi formatıydı. Biz bunu tüm yaş gruplarına hitap edecek şekilde ve çocukluğuyla alakasını kaybetmemiş yetişkinlerin de izleyip keyif alabileceği bir film haline dönüştürdük." şeklinde konuştu.

"Ön yargılarımızdan kurtulduğumuzda hayatın güzelleşeceğini işledik"

Gizemli bir adada düzenlenen müzik yarışmasıyla başlayan yapımda, müzisyenler arasında artan rekabetin filmin sonunda tatlıya bağlandığını aktaran Bal, "Filmin nihayetinde aslında ön yargılarımızdan kurtulduğumuz takdirde hayatın daha güzelleşebileceğini, anlamsızca reddettiğimiz şeylerin bize zenginlik katabileceğini işlemek istedik." ifadelerini kullandı.

Bal, 7'den 70'e herkesin sıkılmadan filmi izleyebileceğini, izleyenlerin filmden neşeli, eğlenmiş ve mutlu bir şekilde çıkacağını kaydetti.

Yönetmen Bal, iki boyutlu, çizgi kullanılarak yapılan işler ürettiklerini belirterek, "Geleneksel aynı zamanda da modern çizgileri yakalayabilen, bunu ustalıkla filme yansıtabilen bir stüdyoyuz. Bugün çoğunlukla üç boyutlu projeler var. Onların arasında bizim projemizin izleyenlere çok ayrı bir hava ve tat vereceğine inanıyorum." dedi.

"Ben de her şeyden önce bir çizgi film izleyicisiyim"

Filmin görsel kalite, hikaye, ses ve müzik olarak Türkiye standartlarının ortalamasının üstünde bir iş olduğunun altını çizen Bal, şöyle devam etti:

"Ailelere, ebeveynlere, çocuklara rahatlıkla tavsiye edebiliyorum. Çünkü ben de aslında her şeyden önce bir çizgi film izleyicisiyim. Benim serüvenim de TRT'nin o siyah beyaz zamanlarında çizgi film izleyerek başladı. Her şeyden önce çocuklara güzel bir gün, güzel bir birkaç saat yaşatmanın öneminin farkındayım."

Orhan Bal, çizgi filmci olmasını yıllar önce TRT siyah beyaz yayın yaparken çarşamba akşamları izlediği çizgi filmlere borçlu olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"TRT ile ortak bir yapımın içinde bulunmak beni çok onurlandırdı. Bundan daha mutlu edecek bir hadise olmazdı herhalde. TRT ülkemizde özellikle animasyona sunduğu destekle yüz akı bir kurum. Bu sayede bizim gibi onlarca yapımcı, stüdyo filmlerini hayata geçirebiliyor, izleyicisiyle buluşabiliyor. Müteşekkirim kurumumuza."

Film 29 Eylül'de vizyona girecek

Bu yıl vizyona girecek TRT ortak yapımı yedinci animasyon film olan "Kare Takımı: Gizemli Ada", eğlenceli müzikleri ve yenilenen animasyon tekniğiyle öne çıkıyor.

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi "Kare"nin ilk sinema filmi olan yapımda, "Kehribar" ve "Boncuk" karakterleri de Kare Takımı'nın heyecanlı serüvenine eşlik ediyor.

Senaryosu Ali Salman, müzikleri ise Burak Çambel imzası taşıyan filmin 29 Eylül'de vizyona girmesi bekleniyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Sürprizlerle dolu bir adada 'Renkli Notalar Müzik Yarışması'na katılan, birbirlerinden ve yaptıkları müzikten hoşlanmayan 'Çayırlar' ve 'Misketler' ailelerinin en küçük üyeleri adadan kaybolur. Acilen adaya gelen Kare Takımı, bir yandan çocukları bulmaya çalışırken bir yandan da bu gizemli adadaki garipliklerle mücadele etmek zorunda kalır. Kare Takımı, çocukların izlerini sürerken yolları adanın derinliklerinde, oldukça tuhaf ve bir o kadar da etkileyici bir dünyaya çıkar. Buldukları ilginç yöntemlerle mağaradan kurtulmayı başaran Kare Takımı'nı başka sürprizler de beklemektedir."

AA