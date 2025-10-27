Junior Chamber International (JCI) Türkiye, bu yıl 10-12 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlediği Güz Zirvesi ile genç profesyonellerin kariyerlerine yön verecek ilham verici isimleri ağırladı. JCI Antalya ve JCI Avrasya'nın ev sahipliğindeki zirvede, kariyer kararları, network gücü ve doğru anı yakalamanın yolları masaya yatırıldı.

"Doğru Anı Yakalamak" Paneline Yoğun İlgi Zirvenin en çok merak edilen oturumlarından biri, kariyer yolculuklarındaki önemli geçişleri ele alan "Kurumsal Hayat mı Girişimcilik mi?: Doğru Anı Yakalamak" başlıklı paneldi. Bu panelde, JCI Kültür 2025 Dönemi Başkanı Avukat Şeyda Özdemir, Kalender Mimarlık Kurucusu Mimar Ezgi Kalender ve Koşman Dış Ticaret Kurucusu Yusuf Koşman bir araya geldi.

Varol, doğru bağlantıların hayatı nasıl değiştirebileceğini, liderliğin sadece karar vermek değil, aynı zamanda doğru insanlarla bir vizyonu paylaşma sanatı olduğunu vurguladı. Emre Ertan: Silikon Vadisi'nden Gençlere Mesajlar Cenoa Kurucu Ortağı ve Co-CEO'su Emre Ertan ise, teknoloji ve girişimcilik tutkunlarına seslendi.

"Yapaya Zekanın Işığında Girişimcilik 2.0" başlıklı oturumda, geleceğin iş dünyasında yapay zekanın yaratacağı fırsatları ve gençlerin bu alanda nasıl öncü olabileceğini anlattı. Ertan'ın uluslararası tecrübelerle harmanlanmış sunumu, gençlere küresel vizyon kazandırdı.

Zirve, panellerin yanı sıra 10 Ekim Cuma günü gerçekleşen yoğun Network Etkinliği ve 11 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen görkemli Gala Gecesi ile sosyal etkileşimi en üst seviyeye taşıdı. JCI Türkiye 2025 Başkanı Gökhan Barışkan'ın açılış konuşmasıyla başlayan ve genç liderlik ruhunu canlandıran zirve, gelecek neslin zorluklara hazırlanması için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu.