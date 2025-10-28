İSTANBUL (AA) - Karmod, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BURFAŞ tarafından açılan B-Kafe'ye prefabrik bina kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde B-Kafe için prefabrik yapı modeliyle projelendirilen binanın kurulumunda çözüm ortağı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Satış Müdürü Yusuf Aktaş, hafif çelik prefabrik yapı sistemiyle kafe ve restoranlar için sürdürülebilir yapılar hazırladıklarını belirtti.

Aktaş, önemli avantajlara sahip prefabrik yapılarıyla hizmet sektöründeki ticari binaların açılışını kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Hafif çelik prefabrik yapı sistemimizle kafe ve restoran zincirlerine sürdürülebilir yapılar hazırlıyoruz. Yapılarımızda kullandığımız çelik sistem güven ve uzun ömür avantajlarını ortaya çıkarıyor. Modelin en önemli avantajlarından biri de yeni teknoloji üretimin inşa sürelerini diğer yapı modelleriyle kıyaslanmayacak oranda hızlandırması. Saha inşa süreçlerini azaltan sistemiyle prefabrik yapı modelimiz kafe ve restoran gibi işletmelerin açılışında yatırımcı için önemli avantalar sağlıyor. Özellikle franchising sisteminde hizmet noktalarının açılışını hem hızlandırıyor hem de işçilikleri azaltarak yatırımcısına bütçeden kazandırıyor.'

Osmangazi ilçesinin Emek Mahallesi'nde inşa edilen kafe binasının 13 günde tamamlandığına işaret eden Aktaş, yapının açık ve kapalı alanında aynı anda 180 kişinin ağırlanabilecek kapasiteye sahip olduğunu, ayrıca yemek salonu, mutfak alanı ile içerisinde engelli tuvaletinin de yer aldığı tuvaletlerin bulunduğunu aktardı.

