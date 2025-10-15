İSTANBUL (AA) - Karmod, Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) prefabrik ofis ve eğitim binası kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nilüfer OSB içerisinde inşa edilen yapı sanayi sitesi geneline gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde ve inşaat birimi hizmetlerinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerine yeni nesil prefabrik ofis binalarıyla çözüm ortağı olduklarını belirtti.

Uzun ömürlü prefabrik yapılarla sürdürülebilir binalar inşa ettiklerini vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

'Güvenli, uzun ömürlü yeni nesil prefabrik yapılarımızla sürdürülebilir binalar inşa ediyoruz. Prefabrik yapılarımız çevre dostu malzeme kullanımı, yeni nesil üretim modeli, kolay nakliye ve hızlı kurulum gibi önemli avantajlara sahip. Uzun ömürlü kullanımı ve dönüşüm özelliğiyle sürdürülebilirlik açısından geleneksel yapı modellerine önemli alternatif oluşturuyor.'

Kadir, OSB için 576 metrekare büyüklükteki ofis binasını 20 günde kurduklarını aktararak, 'İçerisinde bulundurduğu 320 fabrika ile ülkemiz ekonomisine 1 milyar dolara yakın ihracat katkısı sağlayan Nilüfer OSB için inşa ettiğimiz ofis binasının kurulumunu 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladık.' ifadelerini kullandı.

Yeni nesil prefabrik yapı modelle iki katlı olarak projelendirilen ofis binasının 576 metrekare kapalı alana sahip olduğuna dikkati çeken Kadir, 'Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz ofis OSB içerisinde faaliyet gösteren inşaat işleri birimince idari hizmet binası olarak kullanılacak.' değerlendirmesini yaptı.

Kadir, yapının bir bölümünün, sanayi bölgesine yönelik genel eğitim faaliyetleri için hizmet vereceğine işaret ederek, yapının uzun yıllar kullanılmasının planlandığını vurguladı.