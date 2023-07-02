Tarım ve Orman Bakanlığınca Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Eko Turizm Alanı şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarıyla hizmet veriyor.

Doğu Ekspresi, kültür turları ve tatil için bölgeye gelen insanlar, sarıçam ağaçlarıyla çevrili eko turizm alanında doğayla baş başa olmanın keyfini yaşıyor.

Doğaseverlerden Ahmet Taştan, AA muhabirine, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğaya sahip olduğunu söyledi.

Taştan, doğanın korunması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar lütfen doğayı kirletmesinler, sahip çıksınlar. Çünkü Sarıkamış’ın bulunmaz doğası, havası var. İnsanlar bu temiz havanın, doğanın tadını çıkarsınlar." dedi.

Demet Özdemir de alanın tamamen bir doğa harikası olduğunu belirterek, "Eko turizm alanımız çok güzel olmuş. Tam bir doğa harikası. Çoluk çocuk gelip burada piknik yapıyoruz. İnsanlarımızın daha duyarlı ve temiz olmaları gerekiyor, ormanlar bizim yaşam alanımız." diye konuştu.

AA