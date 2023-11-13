Haber: Beyza Betül Cihan



Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, Beşiktaş’ın 120. yıl dönümü anısına Kulüp tarafından Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar’a yaptırılan, 900 paslanmaz çelik boru parçasından oluşan; 3.6 metre yükseklik, 5.2 metre kanat açıklığına sahip Kartal Heykeli’nin açılış töreni BaşkanAhmet Nur Çebi’nin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Açılış törenine; Asbaşkan Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da temsil etmek üzere Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor’dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Gençlik, Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, futbolcular Gökhan İnler ile Vincent Aboubakar, Beşiktaş Artaş Futbol Akademi sporcuları, Hentbol Altyapı sporcuları, Beşiktaş Jimnastik Takımının sporcuları, çalışanları ve vatandaşlar katıldılar.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü, Beşiktaşımızın 120. yıl dönümü anısına Yönetim Kurulu olarak yıllarca Beşiktaşlıları selamlayacak bir kartal heykeli yaptırma kararı aldık. Kartal heykeli için bize yer tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkür ederim. Her tarihi kurumun kendisini temsil eden kelimeleri ve simgeleri vardır. Kartal da Beşiktaşımızın simgesi. Yaşlandıkça yükselip tekrardan kendini yenileyip yine baştan başlayabilen özelliğe sahiptir. Amblemimizi simgelen bu heykel de camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”