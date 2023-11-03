İstanbul

KASAD açıklamasına göre, ambalaj sektöründe kartların yeniden dağıtılacağı bir dönem olarak değerlendirilen "Yeşil Dalga" ambalaj sektörünün kendini yeniden icat etmesini zorunlu kılacak. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, kolayca ve defalarca geri dönüştürülebilen, doğaya bırakıldığında haftalar içinde çözünerek doğayı kirletmeyen sürdürülebilir ürünlerin hâkim kılınacağı bu dönem, sektöre yeni fırsatlar sunarken tehdit unsurlarını da beraberinde getiriyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen KASAD Başkanı Duran, "Dünyada geri dönüşüm ve yeşil dalga ile alakalı çok ciddi adımlar atılıyor. Özellikle bitkisel elyaf bazlı ürünlere yönelik ciddi bir ilgi var. Yeşil Dalga şu an sektör olarak bize avantaj sağlıyor. Süreci iyi okumalı, dünyadaki yeni trendleri iyi anlamalı ve bu doğrultuda ürünler geliştirmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Duran, karton ambalaj sektöründe, salgın süreciyle birlikte ham maddede çok büyük bir dalgalanma yaşandığını, büyük talep karşısında ham madde bulmakta zorluk yaşadıklarını bildirdi.

2022 yılına kadar sürecin bu şekilde devam ettiğini belirten Alican Duran, 2022 yılının sonunda mevcut durumun tam tersine döndüğünü, bu kez talepte ciddi düşüş yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Krizi oluşturan şartlardan en önemlisinin tüm sektörlerin elinde ihtiyacın üzerinde bir stok oluşması olduğunu dile getiren Alican Duran, "Üreticiler, ham madde tedarikçilerimiz olan tüccarlar, kısacası her kesim bu sürece bu şekilde yakalandı. Anında talep kesilince de oluşan stoklar çok ciddi kriz içerisine girmemize neden oldu. Buna bir de küresel arenada devam eden enflasyonist ortam eklenince zorluk bir kat daha artmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"2024 karton ambalaj sektörü için toparlanma yılı"

2024’ün tüm dünyada ekonomi alanında karışık halde olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Avrupa'da resesyon devam edecek gibi duruyor. 2024'ün ikinci çeyreğinde hafif yukarı doğru bir ivme hissedeceğiz. Şu anda Avrupa'daki karton ambalaj üretiminde yüzde 15'lik düşüş var. Bizim en büyük pazarımızın Batı Avrupa olduğunu düşünecek olursak iç pazar ve Avrupa pazarındaki düşüşle birlikte ciddi bir sorunumuz var. Ancak Türkiye olarak en kötü zamanları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra, özellikle 2024 yılının ikinci yarısı itibarıyla yavaş yavaş da olsa yukarı doğru bir hareket bekliyoruz. Tabii bunu konuşurken bölgedeki savaş durumunu da göz ardı edemeyiz."

Artık her ambalajın kendini yeniden icat etmek durumunda kalacağını aktaran Alican Duran, şu an 1,3 milyar dolarlık bir ihracat ile dünyada önemli bir yere sahip olan kağıt-karton ambalaj sektörünün, gelecek 10 yıl içerisinde bu rakamı 3 milyar dolar seviyesine taşıyacağını ifade etti.