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Ligde oynadığı 29 maçın 9'unu kazanan, 12'sinde berabere kalan ve 8'ini kaybeden Arabam.com Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 39 puanla haftaya 9. sırada girdi.

Süper Lig 'de oynadığı 29 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 33 puanı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, averajla 12. sırada yer alıyor.

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