İSTANBUL (AA) - 4. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan Yazğılı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci kontrol etti.
22. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ndao'nun sol taraftan pasıyla ceza sahasına girerek çizgiye inen Umut Nayir'in çizgiden içeri çevirdiği topu Muleka altıpas çizgisinin önünden filelerle buluşturdu: 0-1.
37. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazın sert şutunda kaleci iki hamlede topa hakim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.-İkinci yarı
49. dakikada Winck'in sağdan sert ortasında kaleci Deniz Ertaş'ın uzandığı topla arka direkte buluşan Szalai, müsait pozisyondaki Ben Ounes'e verdi ancak Kasımpaşalı oyuncunun şutunda top Uğurcan Yazğılı'ya çarparak kornere gitti.
52. dakikada Diabate sağdan ceza sahasına girerek ortasını yaptı, arka direkte Gueye'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.
64. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Szalai'nin arka direkte indirdiği topa Opoku kafayla vurdu, meşin yuvarlak dışarı gitti.
72. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi. Ali Yavuz Kol'un soldan ortası sonrası TÜMOSAN Konyaspor ceza sahası içinde Kubilay Kanatsızkuş, Gueye ve Diabate'nin hızlı paslaşmalarının ardından topa son dokunan isim olan Winck, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru eşitledi: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.
