Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ligde üst üste 4 maçlık puan kaybının ardından oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa , 10. galibiyetini elde etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.