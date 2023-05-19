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18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor

18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Spor Toto Süper Lig' de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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