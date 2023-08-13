Haber: Beyza Betül Cihan

Perseid meteor yağmurunu gözlemlemek isteyen vatandaşlar, Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nın eteklerinde kamp kurdu. Gecenin keyfini çıkartmak için kamp kuran vatandaşlar, çaylarını yudumlayarak Perseid meteor yağmurunu izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden, 10 derece sıcaklıkta Perseid meteor yağmurunu gözlemleyen insanlar, bir yandan sohbet ederek keyifli zaman geçirdi. Görsel şölenin saat 21.00'den gün doğumuna kadar net bir şekilde görülebileceği ve yılda sadece bir kez gerçekleştiği bilinirken, uzmanlar şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeleri tercih edenlerin saatte yaklaşık 100 meteor gözlemleme fırsatı yakalayabileceğini belirtiyor.

Astrofotografçi Murat Helvacioglu, “Bu aksam 12 Agustos’u 13 Agustos’a baglayan gece, perseid göktasi yagmurunun en yogun oldugu gece. Perseid göktasi yagmuru, Dünya’nin yakinlarindan geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yildizin yörüngesinde biraktigi materyallerin Dünyaya girmesiyle olusuyor. Biraktigi toz ve gaz parçaciklari Dünya atmosferinden girerek yanarak yok oluyor. Bunu bizlerde göktasi yagmuru seklinde gözlemliyoruz. Saatti 120 adede kadar çikabilecegi belirtiliyor ama pratikte bizler bu kadar gözlemleyemedik. Bizlerde, bu aksam arkadaslarimizla birlikte Kastamonu kirsalinda böyle bir etkinlik yapalim istedik. Hem merakimiz gitsin hem de bir araya gelmisken güzel muhabbet edelim istedik. O nedenle burada olmaktan mutluyuz” dedi.