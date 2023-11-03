Haber: Beyza Betül Cihan

Görüşmelerde Şamil Ayrım, Mestan Özcan, Cevdet Akay, Tamer Osman Ağaoğlu, Rabia İlhan ve İsmail Erdem gibi kıymetli vekiller de yer aldı.

Şerife Bacı Vakfı, Kastamonu'nun sosyal ve kültürel gelişimine destek veren önemli bir kuruluş olarak tanınıyor. Bu bağlamda, federasyon ve vakıf arasındaki istişareler, Kastamonu'nun geleceği için umut vaat ediyor. Şerife Bacı Vakfı'nın deneyimi ve Kastamonu Dernekler Federasyonu'nun kararlılığı, işbirliğinin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayacak gibi görünüyor.

Bu işbirliği, Kastamonu'nun kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi ve bu projelerin topluma daha fazla fayda sağlaması için bir adım daha atılmış oluyor. İki önemli kuruluşun bir araya gelmesi, Kastamonu'nun geleceği için büyük bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, bu görüşmeler sırasında vekillerin misafirperverliklerine teşekkür edildi. Görüşmeler sonucunda Kastamonu için heyecan verici bir işbirliği başlamış durumda. İlerleyen dönemlerde projelerin ayrıntıları ve gelişmeler hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.