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İki liderin huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Lusail Sarayı'nda baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na başkanlık etmişti.

Katar Emiri, "Toplantı, stratejik ilişkilerimizin düzeyini değerlendirme ve ikili ilişkileri, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik entegrasyonun artmasına, ortak çıkarlarımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan daha nitelikli ikili ortaklıklarla güçlendirme fırsatıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim, X sosyal medya hesabından, “Yüksek Stratejik Komitemizin dokuzuncu toplantısına kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettim." ifadesini kullandı.

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