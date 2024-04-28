7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde yükseklik kazanan topa Ndiaye altı pas önünde çok sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.
20. dakikada Kayserispor beraberlik golüne yaklaştı. Sequeira'dan topu kapan Nazon, Pendikspor ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada gelişen Pendikspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Erdem'in altı pas önüne yaptığı ortada Umut Nayir kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.
45+2 dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Boa Morte kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Stat: Pendik
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Shukurov, Bourabia, Boa Morte, Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon
Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 45+2 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 7 Bourabia (Mondihome Kayserispor)