Haber: Mert Osman Erman

Yeni Güney Galler Yüksek Mahkemesi, Kathleen Folbigg'i hapsetmek için orijinal olarak kullanılan kanıtların "güvenilir olmadığı" sonucuna vardı.

56 yaşındaki kadın, 20 yıl hapiste geçirdikten sonra Haziran ayında eyalet hükümeti tarafından affedilmiş ve serbest bırakılmıştı.

Bayan Folbigg, en son haberleri memnuniyetle karşıladı ancak masumiyetine dair kanıtlarının "yıllarca görmezden gelindiğini ve reddedildiğini" söyledi.

"Sistem, çocukların bazen beklenmedik bir şekilde ve yürek paralayıcı bir şekilde ölebileceğini kabul etmek yerine beni suçlamayı tercih etti," dedi Perşembe günü mahkeme dışında.

Bayan Folbigg'in davası, Avustralya'nın en büyük hukuki hatalarından biri olarak tanımlandı.

1989 ile 1999 yılları arasında sırasıyla 19 gün ile 18 ay arasında değişen yaşlarda aniden ölen dört bebek çocuğu Caleb, Patrick, Sarah ve Laura'nın ölümleriyle ilgiliydi. Onun davasında, onları boğduğunu iddia eden savcılar, olgusal kanıtlara dayanıyordu.

Davada, Bayan Folbigg'in günlükleri kullanıldı - ki bunlar hiçbir zaman psikologlar veya psikiyatristler tarafından incelenmedi - onu kararsız bir anne ve öfke eğilimli biri olarak tasvir etmek için. 2003 yılında, Sarah, Patrick ve Laura'nın cinayetleri ile Caleb'in adam öldürme suçlamasıyla 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sonradan temyizde 30 yıla düşürüldü, ancak Bayan Folbigg, mahkumiyetlerini bozmaya yönelik bir dizi hukuki itirazı kaybetti.

Bu yılın başlarında, davasıyla ilgili yapılan bir çığır açan soruşturma, çocuklarının inanılmaz nadir gen mutasyonları nedeniyle doğal nedenlerle ölmüş olabileceği bilimsel bulgular nedeniyle şüphe bulunduğunu sonuçlandırdı.

Ve bu "önemli ve kapsamlı" yeni kanıtların, Bayan Folbigg'in Perşembe günü tüm suçlamalardan beraat etmesine neden olduğunu açıkladı Baş Yargıç Andrew Bell.

Bayan Folbigg'in hukuk ekibi, şimdi tazminat talep edeceklerini doğruladı, ancak ne kadar talep edecekleri konusunda bilgi vermedi.

Bu dava küresel dikkati çekti ve Avustralya'nın hukuk sisteminin ileri bilime yavaş yanıt verdiği suçlamalarına yol açtı.

"Çocuklarımın nasıl öldüğüne dair güncellenmiş bilim ve genetiklerin bana cevap vermesinden dolayı minnettarım," dedi Bayan Folbigg.

"Ancak 1999'da bile masumiyetimi kanıtlayacak hukuki cevaplarımız vardı.

[Savcılar] kelimelerimi bağlamından çıkardılar ve beni aleyhime çevirdiler... Umarım başka hiç kimse benim çektiğim şeyi çekmez."