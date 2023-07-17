İSTANBUL- Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, gerek bireysel emeklilik, gerekse sağlık, hayat ve ferdi kaza sigortaları branşlarında sundukları kapsamlı ürünleri bankalar, acenteler ve brokerlerin yanı sıra internet şubesi ve Katılım Cep mobil uygulaması gibi alternatif dijital alanlar üzerinden katılımcılarla buluşturmak için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Dijital dönüşüm yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Ayhan Sincek, “Halihazırda 1000’den fazla fiziki şube üzerinden ulaştığımız katılımcılarımıza 2023 yılıyla beraber artık daha da geniş bir ağ üzerinden hizmet vermek hedefindeyiz. Yakın zamanda İnternet Şubemizi ve Mobil Şubemizi (Katılım Cep) güncelledik. Onları daha da kullanıcı dostu uygulamalar hâline getirdik. Hâliyle kullanıcılarımız, daha nitelikli bir hizmete oldukça pratik şekilde ulaşabilir bir konuma geldi. Farklı branşlardan ürünlerimize şirketimizin uygulamaları aracılığıyla kullanıcılarımız artık rahatlıkla erişebiliyor, poliçeleri veya sözleşmeleri üzerinde kimi değişiklikleri hızla yapabiliyor ve bir sorunla karşılaştıklarında tarafımıza doğrudan ulaşabiliyor. Tüm bunlara ilaveten önümüzdeki süreçte ürün satışlarımızın bir kısmını da dijital alana kaydırmayı hedefliyoruz. Katılım Emeklilik olarak dijitalleşmenin pozitif etkilerini kullanıcılarımıza her bakımdan hissettirmek için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yenilenen tasarımıyla Katılım Cep mobil uygulamasını kullanan Katılım Emeklilik müşterileri, kendileri ve yakınlarına ait BES sözleşmelerine ait plan özetlerini, birikim grafiğini ve devlet katkısı hak ediş planını takip edebiliyor, fon dağılımı değişikliği gerçekleştirebiliyor, katkı payı ödeme ve katkı payı değişikliği işlemlerini yapabiliyor, ödeme tercihlerini güncelleyebiliyorlar. Sağlık branşında ise Katılım Sağlık uygulaması ile sağlık poliçelerinin güncel teminat haklarını öğrenebiliyor, hastane işlemleri için geri ödeme talep edebiliyor, kendilerine en yakın anlaşmalı sağlık kurumunu öğrenebiliyorlar.

3 işlemden 1’i dijital kanallardan gerçekleştiriliyor

Pandemi sürecinde artan mobil şube kullanımının artık kalıcı hale geldiğini vurgulayan Ayhan Sincek, “Güncel verilere göre katılımcılarımızın yüzde 50’si internet ve mobil şubeleri kullanıyor. Bu katılımcılarımız, yaptıkları işlemlerin yüzde 35’ini dijital kanallar üzerinden yapmayı tercih ediyor. Özellikle 18-35 yaş grubundaki katılımcılarımızın dijital olanaklara ilgisi yüksek. Bu da bize dijital dönüşüm ve inovasyonun sektörümüzde için öneminin katlanarak artacağını işaret ediyor. Bu nedenle dijitaldeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. BES segmentinde fon kullanım değişikliği yapmak isteyen katılımcılarımıza risk tercihlerine göre öneriler sunan “Robo advice” sistemimizi devreye alıyoruz. Temel planlar düzeyinde sunduğumuz online ürün satışlarımızda da portföyümüzü genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Katılım Emeklilik’e uluslararası iki ödül

10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş, faizsiz sigortacılıktaki başarılarını uluslararası çapta iki ödülle taçlandırdı. Katılım Emeklilik, dünyanın seçkin iş dergilerinden World Business Outlook tarafından “En Hızlı Büyüyen Tekafül Sigortası Şirketi Türkiye 2023” ve “En İnovatif Sigorta Şirketi Türkiye 2023” ödüllerine layık görüldü. Singapur merkezli olarak global çapta yayın yapan World Business Outlook her sene bankacılık, finans, sigortacılık, teknoloji ve kurumsal segmentlerdeki kişi ve kuruluşları performans ve yenilikçilik açısından değerlendirerek ödüllendiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki en iyi profesyonellerin ve önde gelen şirketlerin öne çıktığı World Business Outlook ödüllerinin kazananları, jüri heyetinin yıl boyu çeşitli uluslararası yayınları ve özgün kaynak kanallarını taraması sonucu belirleniyor.

HABER: METE YILMAZ