KAYSERİ AA- Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Kafkas Derneği işbirliğiyle hazırlanan serginin açılışı öncesi akordiyon nameleri eşliğinde dansçılar geleneksel Çerkez oyunu oynadı.

Müzik dinletisinin ardından Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek kurdele keserek sergiyi açtı.

Sergide Kayseri Kafkas Derneği bünyesinde düzenlenen kurslarda kursiyerlerin yaptığı kadim Çerkez el sanatlarını yansıtan 200'ün üzerinde eser yer aldı.

Çerkezlere özgü el işlemeli kıyafet ve aksesuarların yanı sıra "dişeyida" tekniği ile yapılan çalışmalar dikkat çeken ürünler oldu.

Açılıştan konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'de kültürel ve sanatsal faaliyetlere her daim destek verdiklerini söyledi.

Çerkez kültürünü yansıtan ürünlerin sergisinde bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Dursun, "Sergide kursiyerlerce yapılan 200'ü aşkın eser sergilenecek. Bunların hepsi el emeği göz nuru esereler. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sanatseverleri sergiye davet ediyorum." dedi.

Dernek Başkanı Özyürek de geleneksel Çerkez el sanatlarını yaşatmak amacıyla kurslar açtıklarını ifade etti.

Bu kursları kurumlarla işbirliği içinde düzenlediklerini ve Çerkez kültürünü yansıtan bu eserlerin geleceğe aktarılmasına katkı sunduklarını anlatan Özyürek, "Çerkez el sanatlarını yaşatmak amacıyla kurslar düzenliyoruz. Kadim kültürümüzün, atalarımızdan bize miras kalan somut olmayan bu kültürel mirası yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak amacındayız." diye konuştu.