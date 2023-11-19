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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöp yığınının altında bulunan Z.M'nin cesedi, ekipler tarafından çıkarıldı.

AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, İHH ve Eğitim, Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı ve yaklaşık 4 saat süren çalışmalarda sonuç alınamadı.

İlçedeki çöp depolama ve kompost tesisinde çöp ayrıştırma işçisi Z.M'nin kaybolduğu iddiası üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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