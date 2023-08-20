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Ekipler, E.Y. üzerinde ele geçirilen ve müştekilere ait olduğu belirtilen paralara el koydu.

Şüpheli kadın hakkında yapılan araştırmada, 6 kuyumcuya daha sahte altın zincir sattığı ve müştekilerden 86 bin 520 lira aldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcu da sahte altın zincir bozdurmak istediği öne sürülen E.Y'yi yakaladı.

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