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Boa Morte son olarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Khor Fakkan'da forma giymişti.

Kariyerinde 200 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Morte, bu karşılaşmalarda 42 gol atarken 26 da asist yaptı.

Gün içinde 6 futbolcuyla anlaşma sağlayan Kayserispor, transferin bitimine dakikalar kala Portekizli sağ kanat oyuncusu Aylton Boa Morte ile anlaştı.

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