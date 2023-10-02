Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.

Ankara, yeni tesisiyle tenisin de başkenti olacak

Ankara, yeni tesisiyle tenisin de başkenti olacak

47. dakikada Berkay Özcan'ın pası ile ceza alanında topla buluşan Figueiredo'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

Mondihome Kayserispor , Trendyol Süper Lig 'in 7. haftasında, RAMS Başakşehir 'i konuk etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.