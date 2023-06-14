Astana
Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan 640 ton su bırakılırken mücadele 4 yönde devam ediyor.
Bakanlık, yangının yerleşim birimlerine sıçrama riskinin olmadığını duyurdu.
Öte yandan ülkede orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yangın bölgesinden tahliye edilenlere yönelik yardım kampanyaları başlatıldı.
Semey Ormanı’nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahaleyi yapan 14 orman işçisi hayatını kaybetmişti.
İşçiler için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.
AA