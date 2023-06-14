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İşçiler için 12 Haziran’da “Ulusal Yas Günü” ilan edilmişti.

Öte yandan ülkede orman yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yangın bölgesinden tahliye edilenlere yönelik yardım kampanyaları başlatıldı.

Sabah saatlerinden itibaren yangın bölgesine havadan 640 ton su bırakılırken mücadele 4 yönde devam ediyor.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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