Balıkesir

9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Edremit Körfezi’nde bulunan tatilcilerin ilgi gösterdiği Kazdağları Cam Seyir Terası, bayram tatilinin ilk 7 gününde yaklaşık 12 bin kişi tarafından gezildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde bölgeye kazandırılan seyir terası, bölge turizmine önemli katkı sağlıyor.

Ayşe Elmas, Edremit'te yaşamasına rağmen uzun zamandır görmeyi istediği cam seyir terasını bayram dolayısıyla görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Elmas, "Uzun zamandır gelmek istesem de bir türlü fırsat olmamıştı. Bugün şansımıza güzel bir havada buraya gelmek nasip oldu. Yol çok uzun gelse de güzel ve seyri doyumsuz bir yer. Keyifli bir yer üstelik. Korkmayanlar için yüksekten gelmelerini tavsiye ederim. Tabi ki bütün körfezi görebiliyorsunuz. Küçükkuyu'dan karşıdaki Midilli'ye kadar keyifli bir zaman geçirmek için güzel bir mesire yeri. Milli parkın içerisinde doğayla baş başa." dedi.

İzmir'den bayram tatili için Edremit Körfezi'ne gelen İnanç Çınar da Kazdağları Cam Seyir Terasını ürpertici bulduğunu belirterek şınları kaydetti:

"Uç kısma kadar gitmenizi tavsiye etmem. Çok içim ürperdi. Yol çok güzel fakat biraz yorucu. Uzun bir yol. Eğlenceliydi. Tavsiye ederim herkese. Manzara muhteşem. Zaten Kazdağları burası muhteşem. Bayıldık. Harika."

İzmit'ten gelerek Kazdağları Cam Seyir Terasını ailesi ile birlikte gezen Vural Karakuş ise "Çok güzel olmuş yapanların emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

6 yaşındaki Defne Karakuş da "Burası çok güzel. Buradaki camlardan çok güzel yürüyoruz. Korkmadım.” diye konuştu.

Belçika'dan Bayram tatili için Türkiye'ye gelen Erdoğan Posok ise şöyle konuştu:

"Cam terası çok güzel. Valla bende korkuluk fobisi yok, yükseklik fobisi yok. Korkmuyorum gezerim, geziyorum. Çok güzel olmuş burası. Her tarafa ayağınızın altında, deniz ayağının altında gibi. Çok güzel hoş olmuş burası. Korkanlar var. Şuradan ileri gelemeyenler var.”

AA