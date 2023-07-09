İSTANBUL- İlk kitabını yayınlayan Aydoğan, kitabı için heyecanlı ve çok bambaşka bir duygu içinde olduğunu dile getirdi. Yıllardır festivallerde binlerce kişinin karşısında şarkı söylemekten farklı olduğunu, kitabını okuyanların yorumlarını duyunca olukça duygusal nalara yaşadığını söyleyen Aydoğan, Parka için şöyle bir cümle kaleme aldı;

'Cehalet tüm kralların tahtlarında rahatça oturmasını sağlar. Aklı bulanık olan insan en gerekli olan insandır krallar için. Onlar sihirli değneği üretsinler yeter. Sihirli değnek üreticileri sırf sihirli değnek üretebilsin diye yarı aç yarı tok bırakılır. Tam tokluk da tam açlık gibi sıkıntı yaratır. Sihirli değnek üreticisinin karnı tam doyarsa aklı çalışmaya başlar. Aklı çalışmaya başlarsa okumak ister. Okumak isterse sıkıntı çıkar. Sihirli değnek üreticisi tam aç kalırsa sihirli değnek üreteceği enerjiyi bulamaz. Sihirli değnek üretemezse onları üretmeden sahiplenenler aç kalır. Açlık da isyanı getirir. İşte bu yüzden çağımız yarı aç yarı tok sihirli değnek üreticileri ve dolayısıyla da okuyamayıp sorgulayamayan değnekçilerle doludur. Okuyan insan düşünür, düşünen insan ise onlar için tehlikelidir.'